"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

AGİT: Dodik’in eylemleri Müslüman Boşnaklara karşı etnik karalamaya dönüşüyor

12 Ocak 2022, Çarşamba 21:50
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ilişkin "kışkırtıcı söylemlerin", ülkedeki nefret olaylarının yayılmasına yol açtığını belirtti.

Bosna Hersek'teki 'Sırp Cumhuriyeti Günü' provokasyonuna bir tepki de ABD'den
Bosna Hersek'teki yasa dışı "Sırp Cumhuriyeti Günü"nü kutlamalarına tepkiler sürüyor,
Balkanlarda Sırp tehlikesi
Sırp siyasetçiler hakkında soruşturma başlatıldı
Almanya'dan Sırp lider Dodik'e tepki: "Sorumsuzca ve kabul edilmez"
Dzaferovic: Bosna Hersek'e zarar veren Dodik'e yaptırım uygulanmalı

 

 

 

AGİT'ten yapılan açıklamada, "Son günlerde Bosna Hersek’te, Sırp Cumhuriyeti başta olmak üzere, ülke genelinde bazı yetkililer tarafından, Bosna Hersek’in toprak bütünlüğüne ilişkin kışkırtıcı ve bölücü söylemler meydana geldi. Bu söylemler, ülkedeki huzur ve güven ortamına zarar veriyor." ifadeleri kullanıldı.

 

AGİT'in Bosna Hersek'teki misyonunun "ülkedeki barış ve güvenliği korumak ve oluşabilecek tüm istikrarsızlaştırma eylemlerine karşı durmak" olduğu kaydedilen açıklamada, “Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik’in, Sırp Cumhuriyeti'ni Bosna Hersek’ten ayırıp Sırbistan ile birleştirme eylemleri, Müslüman Boşnaklara karşı etnik karalamaya dönüşmektedir." denildi.

Bosna Hersek'in Banya Luka şehrinde, anayasaya aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları yapılmıştı.

Kutlamalara, Dodik'in yanı sıra Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic, Sırp Cumhuriyeti emniyetinin 800 mensubu, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic, Rusya Büyükelçisi İgor Kalbuhov ve aşırı sağcı Fransız milletvekilleri dahil 2 bin 700 kişi katılmıştı.

Bosna Hersek'in başta Gacko, Foça, Prijedor, Brçko ve Janja olmak üzere birçok şehrinde Boşnaklara ve Sırp olmayanlara yönelik hakaretler de içeren provokasyonlar yaşanmıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında dönemin Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzetbegovic'in talebi üzerine "Sırp Cumhuriyeti Günü"nü "anayasaya aykırı" ilan etmişti.

Karar üzerine Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü"nün tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemiş ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve söz konusu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

Olayların ardından, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Banya Luka'da yasa dışı biçimde kutlanan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" programına temsilci gönderen Rusya, Çin ve Sırbistan'a diplomatik nota verildiğini açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL Komisyonu artık lağvedilsin

    Akşener: Gençlere reva gördüğün hayat bu mu?

    TBMM'den Kazakistan açıklaması

    Elektrik faturalarındaki yeni tarifeye ilişkin ELDER'den açıklama

    AGİT: Dodik’in eylemleri Müslüman Boşnaklara karşı etnik karalamaya dönüşüyor

    Dünya gündemindeki NATO-Rusya görüşmesinde neler konuşuldu?

    Türkiye'deki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

    'Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır'

    Kazakistan'da 12 bin protestocu gözaltına alındı

    AB'den Rusya'ya karşı birlik vurgusu

    NATO-Rusya Konseyi toplandı

    2021 dünyada en sıcak beşinci yıl oldu

    İstanbul'da kar yağışı başladı

    Rusya'dan Hamas'a davet

    Kuzey Kore'nin hipersonik füze denediği bildirildi

    Mahkemelerde adil yargılama yok

    Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

    Mülakat mağduru Öğretmenler: Mülakat değil liyakat istiyoruz

    3 hafta içinde pik seviyeleri görebiliriz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Geciken ve geciktiren, kaybeder
    Genel

    Mahkemelerde adil yargılama yok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Din üzerinden siyasî provokasyon
    Ahmet BATTAL

    Silâhların eşitliği ve âdil yargılanma hakkı meselemiz
    Faruk ÇAKIR

    Hukuku hatırla, geç kalma
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hz. Meryem: İffet-duâ sembolü
    Risale-i Nur'dan

    Bizler uzun bir seferdeyiz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yasir Özer

    Kur’ân kursları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.