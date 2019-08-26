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Akdeniz'de mahsur kalan göçmenlerin yardımına STK'lar koşuyor

26 Ağustos 2019, Pazartesi 20:41
Alman sivil toplum kuruluşu Lifeline'a ait Eleonore gemisi, Libya açıklarında zor durumdaki bir botta bulunan 101 göçmeni kurtardı.

Sivil toplum kuruluşu "Mediterranea Saving Humans"ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Alman sivil toplum kuruluşu Lifeline'a ait Eleonore gemisinin, Libya'nın Khoms kentinin 43 mil açığında batmak üzere olan bir bottaki 101 kişiyi kurtardığı belirtildi. 

Mediterranea Saving Humans'ın, bölgedeki arama-kurtarma gemisi Mare Jonio ile Eleonore'deki göçmenler için yardım teklifinde bulunduğu kaydedildi.

İtalya İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms gemisinin kurtardığı göçmenlerin dağıtılacağı 6 AB ülkesi arasında koordinasyonu üstlendiği de bildirildi.

Bakanlık, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle denizde bekletilmesiyle gündeme gelen Open Arms gemisindeki göçmenlerden 40'ının Fransa, 40'ının Almanya, 15'inin İspanya, 10'unun Portekiz, 2'sinin de Lüksemburg tarafından alınacağı ifade edildi.

Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. 

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşları, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen sivil toplum kuruluşları, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

AA

Etiketler: Akdeniz, göçmen, STK
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