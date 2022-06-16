Aliyev'den Ermenistan'a: 2. Karabağ Savaşı'nın derslerini unutmayın

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sorgulamaya devam ederse, Azerbaycan'ın başka seçeneği kalmayacak ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü sorgulayacaktır." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sorgulamaya devam etmesi halinde, Azerbaycan'ın da Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü sorgulayacağını belirterek, "Ermenistan Karabağ'daki Ermeniler için statü talep ediyorsa, Azerbaycan neden Batı Zengezurlu Azerbaycanlılar için statü talep etmesin" dedi.

Aliyev, Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenen 9. Küresel Bakü Forumunun açılışında konuştu.

Ermenistan'ın Karabağ konusunda taleplerine değinen Aliyev, Azerbaycan'da "Dağlık Karabağ" adında bir idari birim bulunmadığını hatırlattı, Ermeni tarafından bu konuya yapılacak herhangi bir göndermenin yeni çatışmaya yol açacağı uyarısında bulundu.

Aliyev, Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'ın statüsü hususunda bazı beyanlar duymaya başladıklarını belirterek, bunun faydasız ve Ermenistan için tehlikeli bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Dağlık Karabağ Özerk Vilayetinin 1991'de Azerbaycan parlamentosunun kararıyla feshedildiğini hatırlatan Aliyev, "Ermenistan hükümeti bunu anlamalı ve tarihi yeniden yazmaya çalışmaktan vazgeçmelidir. Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sorgulamaya devam ederse, Azerbaycan'ın başka seçeneği kalmayacak ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü sorgulayacaktır." dedi.

Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü sorgulamaya tarihsel olarak da haklarının bulunduğunu belirten Aliyev şunları kaydetti:

"Son yüzyılın tarihi, Sovyet hükümetinin 1920'de Azerbaycan'ın tarihi bölgesi olan Zengezur'u kopararak Ermenistan'a verdiğini açıkça gösteriyor. Bu nedenle, Ermenistan Karabağ'daki Ermeniler için statü talep ediyorsa, Azerbaycan neden Batı Zengezurlu Azerbaycanlılar için statü talep etmesin. Çünkü oranın tamamında Azerbaycanlılar yaşıyordu. Bu konu çıkmaz bir duruma neden olabilir. Ermenistan hükümeti, 2. Karabağ Savaşı'nın derslerini unutmamalı, bu dersleri iyi öğrenmeli ve Azerbaycan'a karşı herhangi bir toprak iddiasından kaçınmalıdır."

Minsk Grubuna gerek kalmadı

Karabağ sorununun çözümü için kurulan, ABD, Rusya ve Fransa'nın eş başkanlığını yürüttüğü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun faaliyetlerine de değinen Aliyev, "Minsk Grubu 28 yılda hiçbir sonuç elde etmedi. Azerbaycan Karabağ sorununu çözdüğü için Minsk Grubuna da gerek kalmadı. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Minsk Grubu eş başkanlarının bir araya gelmesinin mümkün olmadığını herkes anlıyor. Minsk Grubunun eş başkanlık kurumunun faaliyet göstermeyeceğine ilişkin birtakım mesajlar aldık. Artık emekli olma zamanları geldi." şeklinde konuştu.

Foruma Aliyev'in yanı sıra Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da foruma katılarak konuşma yaptı.