Aliyev: Rusya savaşa karışmamalı

Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı arabulucu ülkelerin barış çağrılarına rağmen Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar hafta sonu da devam etti.

Pazar günü yapılan açıklamada Ermenistan tarafı Azerbaycan güçlerinin sivil yerleşimleri hedef aldığını söylerken, Bakü yönetimi Ermenistan askeri güçlerinin "işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinden çekilmeleri" durumunda ateşkes yapmaya hazır olduklarını duyurdu. Dağlık Karabağ yönetimi, Azerbaycan'ın Askeran ve Martuni bölgesindeki sivil yerleşimleri gece boyunca topçu ateşine tuttuğunu açıkladı. Bakü yönetimi ise Ermeni kuvvetlerin Azerbaycan mevzilerine hafif silahlar, havan topları, tanklar ve obüslerle saldırdığını aktardı. Aliyev: Ermenistan'ın Rusya'dan askeri destek istemesi 'çok tehlikeli' Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı açıklamada ateşkesin Ermenistan'ın tutumuna bağlı olduğunu belirterek Erivan yönetiminin Rus askeri desteği istemesinin "çok tehlikeli" olduğunu ve üçüncü şahısların askeri müdahaleye girmemesi gerektiğini söyledi. Aliyev, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertag'a verdiği demeçteyse, "Azerbaycan ve Ermeniler neden Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerde birlikte yaşarken Dağlık Karabağ'da yaşamıyor?" ifadelerini kullanırken, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkissian, Bakü'yü “agresif inatçı ve yıkıcı” olmakla suçladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz cuma günü savaş halinde olan her iki ülkenin mevkidaşlarıyla görüşmüş, ancak tam anlamıyla bir anlaşma sağlanamamıştı. Çatışmayla ilgili görüş ayrılıkları Ankara ile NATO müttefikleri arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "Türkiye'yi Azerbaycan tarafını silahlandırarak çatışmayı körüklemekle" suçlamıştı. Ankara ise benzer ithamları reddediyor. Euronews Türkçe

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