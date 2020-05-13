Alman tur operatörü 8 bin çalışanın işine son vermeye hazırlanıyor

Alman Tur Operatörü TUİ Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 8 bin çalışanın işine son vereceklerini duyurdu.

Ekonomik kayıplardan dolayı harcamaların yüzde 30'unu uzun vadede kesmeyi planladıklarını ifade eden yetkililer bu durumun birçok kişinin işsiz kalmasına yol açacağını belirtiyor. 8 bin çalışan şirket çalışanlarının yüzde 10'u anlamına geliyor. TUİ dünya genelinde 70 bin kişiye istihdam sağlıyor. Almanya'dan 1,8 milyar euroluk yardım alan TUİ borçların kısa sürede ödenmesi gerektiğine işaret ediyor. TUİ nisan ayı sonunda Belçika'da en az 7 Haziran'a kadar bütün turistik amaçlı uçuşların iptal edildiğini duyurmuştu. Euronews Türkçe

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