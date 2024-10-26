Alman yardım kuruluşu Welthungerhilfe: Gazze’de kıyamet yaşanıyor

Alman yardım kuruluşu Welthungerhilfe, Gazze Şeridi’nde yaşanan insani felakete dikkati çekerek, bölgede adeta kıyametin hüküm sürdüğünü açıkladı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde 1962 yılından bu yana faaliyet gösteren Welthungerhilfe, yayımladığı basın bildiride, “Gazze Şeridi’ndeki insani durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Nüfusun yüzde 91’i ciddi bir gıda krizi yaşıyor” ifadelerine yer verildi. Welthungerhilfe’ın Üst Yöneticisi (CEO) Mathias Mogge: “20 yıldır küresel acil durumlarda çalışan deneyimli meslektaşlarımız, dünyanın başka hiçbir kriz bölgesinde insanlar arasında böylesine büyük bir yıkım ve umutsuzluk görmedi” değerlendirmesinde bulundu. Yardım kuruluşunun faaliyetlerinin de anlatıldığı bildiride, “adeta kıyametin hüküm sürdüğü” bölgede özellikle yetersiz tedarik koşulları nedeniyle yetersiz beslenme riski yüksek olan çocuklar, hamile ve emziren kadınlar ile yaşlılara odaklanıldığı kaydedildi. AA

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