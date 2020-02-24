Almanlar da katıldı

Almanya’nın Hanau şehrinde, ırkçı terör saldırısını protesto etmek için yaklaşık 10 bin kişi yürüdü.

Kurt-Schumacher Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, “Teröre ve İslâm Düşmanlığına Karşı” düzenlenen yürüyüşte, ellerinde terörü lânetleyen dövizlerle şehir merkezindeki Marktplatz’a yürüdü. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yürüyüşe, saldırıda ölenlerin yakınlarının yanı sıra Hanau ile Almanya’nın başka şehirlerinden, Avrupa’nın farklı ülkelerinden ve Türkiye’den de katılım oldu. Şehir meydanında Kur’ân-ı Kerîm ve Almanca mealinin okunmasıyla başlayan ve saldırıda vefat edenler için duâ edilen mitinge, Almanlar ve diğer milletlerden de katılım oldu. Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky, yaptığı açılış konuşmasında, yaşanan olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. AA

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