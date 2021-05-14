Almanya aşılamada rekor kırdı

Almanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1 günde 1 milyon 353 bin 453 kişinin aşılanmasıyla rekor kırıldı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede bir günde 1 milyon 353 bin 453 kişiyi aşılayarak rekor kırıldığını duyurdu.

Alman halkının yüzde 35.9'unun bir kez aşıladığını belirten Sağlık Bakanı Spahn, bir kez aşılanan kişi sayısının 38 milyon 646 bin 171 olduğunu söyledi.

Ülkede tamamen aşılanmış kişi sayısının ise 8 milyon 882 bin 370 olduğunu ifade eden Alman Sağlık Bakanı ülke nüfusunun yüzde 10.6'sına denk geldiği ifade etti.