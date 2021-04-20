"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Almanya Başbakanı Merkel: Navalnıy konusunda çok endişeliyiz

20 Nisan 2021, Salı 18:00
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan muhalif Aleksey Navalnıy’ın sağlığı konusunda endişe duyduğunu söyledi.

ABD'den Rusya'ya 'Navalnıy' uyarısı

 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) ilkbahar oturumunda, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Rusya'da tutuklu bulunan Navalnıy ile ilgili bir soruya cevap veren Merkel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin geçmişte Navalnıy ile ilgili verdiği kararın önemli olduğunu belirtti.

Merkel, "Bu günlerde Aleksey Navalnıy konusunda çok endişeliyiz. Diğerleriyle birlikte (Navalnıy'e) uygun tıbbi bakım sağlanması için çalışıyoruz ve endişeliyiz. Etkimizi göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Rusya ile ilişkileri zorlaştıran çok fazla ihtilafın bulunduğunu ifade eden Merkel, "Ben yine de her zaman birbirimizle konuşmamız gerektiğini söyleyen biriyim." dedi.

Merkel, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasından dolayı buradaki durumu "endişe verici derecede gergin" olarak niteledi.

Ukraynalı bir milletvekilinin "Putin katil mi?" sorusuna Merkel, "Vladimir Putin ilgili konuyu kendi sözlerimle söyleyeceğim. Onunla ilgili eleştiri olduğunda geri durmuyorum, özel görüşmelerde söylüyorum." cevabını verdi.

ABD ile ilişkiler

ABD ile birlikte hareket etmek için olanakların bulunduğunu söyleyen Merkel, ABD ile Suriye, Libya, Myanmar, iklimin korunması gibi birçok konuda yapıcı iş birliği içinde olmayı umut ettiğini belirtti.

Merkel, özellikle İran ile yapılan nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi konusunda ABD ile yakın iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak "Bunu ABD ile yapmamız çok iyi haber." ifadesini kullandı.

Kıbrıs ile ilgili bir soruya da cevap veren Merkel, bu konuda Birleşmiş Milletlerin (BM) inisiyatifiyle yakında görüşmeler yapılacağını; bu görüşmelerin zor geçeceğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde bu konuda ilerlemeye ihtiyaç duyulduğunu aktardığını yineledi.

AA

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hüsnü Bayramoğlu Ağabey dualarla uğurlandı

    Almanya Başbakanı Merkel: Navalnıy konusunda çok endişeliyiz

    İsrail: İngiltere ile 'yeşil seyahat koridoru' oluşturmayı görüşüyoruz

    Bulgaristan’ın 2 diplomatı Rusya tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edildi

    Nijerya'da akaryakıt krizi!

    Rusya'nın Karadeniz'deki tatbikatı devam ediyor

    Koca'dan vaka görülme oranı en çok artan ve azalan şehirlerle ilgili paylaşım

    Çad Cumhurbaşkanı yaşanan çatışmada öldü

    Mısır'daki tren kazalarında bilanço ağırlaşıyor

    Pentagon: Afganistan’a yeniden asker gönderme planımız yok

    Filistin'de gündem seçim

    Gözler haftanın maçında

    55 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanıyor

    TÜİK, geçen yılın çocuklara ilişkin istatistiklerini açıkladı

    Ege Denizi'nde deprem

    2020 en sıcak 3 yıldan biri oldu - Guterres: Dünya "uçurumun eşiğinde"

    Yolsuzluk sistematik yağmaya dönüştü

    Enflasyonu en yüksek 14. ülkeyiz

    Yurt dışına göç artarak devam ediyor

    Bakan Pekcan’a zor sorular

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bediüzzaman’ın Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey dualarla defnedilecek
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın talebeleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hüsnü Bayram Ağabey
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hesna Nur ERDOĞDU

    Pandemi musibetini derslerle aşalım
    Ahmet BATTAL

    Şifrepara, kriptopara ve Merkez Bankası
    Cevher İLHAN

    Siyasî tahrikte son radde
    Faruk ÇAKIR

    Başgil gibi hukukçular olsa
    Süleyman KÖSMENE

    Bazı ibadet soruları
    Genel

    Yolsuzluk sistematik yağmaya dönüştü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.