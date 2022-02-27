Almanya Başbakanı: NATO topraklarını savunacağız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "NATO’nun her karış toprağını savunacağız" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin'i NATO'nun tüm üyelerini savunma kararlılığını hafife almaması konusunda uyarmıştı.

Başbakan Scholz'dan bugün yeni bir açıklama geldi. Scholz, "NATO’nun her karış toprağını savunacağız" dedi.

"Rusya’ya yönelik yaptırım paketinin eşine daha önce rastlanmadı. Rusya, eylemlerini bir gecede değiştirmeyecektir. Daha fazla yaptırım hakkımızı saklı tutuyoruz."

"Putin Rus İmparatorluğu yaratmak istiyor"

Ulusal güvenlikleri için daha fazla yatırıp yapmaya devam edeceklerini söyleyen Scholz, Putin'in bir "Rus İmparatorluğu" yaratmak istediğini söyledi.

"Putin'in hukuk tanımazlığına izin verilmeyecek, zamanı geri çeviremeyecek. Yeni döneme girdik, dünya önceki gibi olmayacak. Rusya ile sürekli ve kalıcı bir güvenlik artık mümkün değil. Bundan sonra Rusya'yı bu savaş noktasına getiren agresif kararlarından geri döndürmek için her türlü yaptırımı yapmayı düşündüğümüzü belirtmek isterim. Putin'in savaş politikalarına karşı çıkan, protesto eden Rus vatandaşlarını da ayrıca buradan anmak isterim, sizlere saygı duyuyorum."

"Putin'e karşı durmalıyız. Ukrayna halkı sizin yanınızdayız" diyen Scholz Almanya'nın hava sahasını rus uçaklarına kapatacağını da açıkladı.