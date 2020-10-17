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17 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Almanya Cumhurbaşkanı karantinaya alındı

17 Ekim 2020, Cumartesi 18:40
Almanya Federal Cumhurbaşkanlığı Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yakın korumasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındı.

Steinmeier'e Kovid-19 testi yapıldığı belirtilen açıklamada, sonucun henüz çıkmadığı belirtildi.

Mart ayı sonunda, Başbakan Angela Merkel de enfeksiyon kapan bir doktorla temas kurduğu için önlem olarak yaklaşık iki hafta evde karantinaya alınmıştı. Bu süre zarfında Merkel'e üç korona testi yapılmış ve testlerin üçü de negatif çıkmıştı.

AA

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