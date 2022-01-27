Almanya'da 203 bin 136 Kovid-19 vakası daha

Almanya’da son 24 saatte tespit edilen 203 bin 136 vaka ile Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, yeni vakalarla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 9 milyon 239 bine yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana ülkede ilk kez günlük vaka sayısı 200 bini aşarken, son 24 saatte tespit edilen 203 bin 136 vaka şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Aktif vaka sayısının 1 milyon 678 bin olduğu ülkede, son 24 saatte 188 kişinin ölmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 117 bin 314'e çıktı. Almanya'da tam aşı olanların sayısı 61,2 milyona ulaştı. Hatırlatma dozunu yaptıranların sayısı ise yaklaşık 42,5 milyona yükseldi. Almanya'daki ilk Kovid-19 vakası, 27 Ocak 2020'de tespit edilmişti. AA

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