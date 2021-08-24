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25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Almanya’da camiler, yüz yüze eğitime hazırlanıyor

24 Ağustos 2021, Salı 20:00
DİYANET İŞLERİ TÜRK İSLÂM BİRLİĞİ’NE BAĞLI CAMİ DERNEKLERİNDE 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ İÇİN KOVİD-19 TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE SINIFLAR TEMİZLENİP, DEZENFEKTE EDİLMEYE BAŞLANDI.

Almanya’nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) yaz tatilinin sona ermesiyle Diyanet İşleri Türk İslâm Birliğine (DİTİB) bağlı cami derneklerinde bu hafta sonu başlayacak 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yeni tip korona- virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sınıflar temizlenip, dezenfekte edilmeye başlandı. DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camii’nde sınıflar eğitime hazır hale getirildi. Genel Merkezden yapılan açıklamada görüşlerine yer veri-len DİTİB Genel Başkanı Kâzım Türkmen, salgının kontrol altına alınmasıyla başlayan “yeni normal” dönemle Kur’ân kurslarında yüz yüze eğitimin de yeniden başladığını söyledi. Teşkilâta bağlı cami derneklerinde salgının önlenmesi için her türlü önlemi aldıklarına işaret eden Türkmen, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek bu süreci yürüteceğiz. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitimlerini alabilmeleri için gerekli tedbirleri aldık. Velilerimizin de hassas davranmalarını istirham ediyoruz.” ifadesini kullandı.

AA

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