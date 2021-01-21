Almanya’da Kovid-19 nedeniyle 1013 ölüm daha

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1013 kişi öldü.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 398 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 88 bin 400’e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan 4 bin 836 hastanın 2 bin 777'sinin entübe durumda olduğu bildirildi. Ülkede şu ana kadar 1 milyon 300 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı. AA

Okunma Sayısı: 195

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.