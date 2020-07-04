Almanya’da nefret suçlarına ağır ceza

Almanya’da Eyalet Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yeni düzenlemeye göre, internet ve sosyal medya aracılığıyla işlenen nefret suçlarına ve aşırı sağcı suçlara daha ağır cezalar getiriliyor.

İlgili yasalarda yapılan değişiklik, internet ortamındaki nefret suçlarının takibatının daha iyi yapılmasını amaçlıyor. Düzenlemeye göre Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformları, aşırı sağcı, ırkçı söylemleri ya da halkı kışkırtıcı, taciz, tecavüz ya da ölüm tehdidi ihtiva eden paylaşımları sadece silmekle yetinmeyip bu tür paylaşımları derhal Federal Emniyet Teşkilâtı’na bildirmekle yükümlü olacak. DW’deki habere göre yeni yasal düzenlemeyle terör ya da cinayet gibi ağır suçlarda, kullanıcıların sosyal medyaya giriş şifrelerinin hâkim kararıyla yetkililere verilmesinin önü de açıldı. Kullanıcıların giriş parolaları şifreli bir şekilde kayıt altında tutuluyorsa, sosyal medya kuruluşları parolaları şifreli şekliyle yetkililere iletecek.

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