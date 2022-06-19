Almanya’da orman yangını

Almanya’nın Brandenburg eyaletinin Trauenbrietzen kentindeki ormanlık alanda çıkan yangından dolayı 3 mahalle tahliye edilecek.

Trauenbrietzen Belediyesi, Tiefenbrunnen ve Frohnsdorf mahalleleri için tahliye talimatı verildiğini, Klausdorf Mahallesi'nde de tahliye hazırlıklarının başladığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu mahallelerde yaşayanlara ivedilikle evlerini terk etme çağrısında bulunularak, Trauenbrietzen’de kendileri için ayrılan salona gitmeleri gerektiği ifade edilen halktan polis ve itfaiyenin talimatlarına uyması istendi. Ormanı Koruma Sorumlusu Raimund Engel, RBB televizyonuna yaptığı açıklamada, rüzgar güney ve batı yönlerinden estiği için yangının hızla yayıldığını söyledi. Trauenbrietzen Belediye Sözcüsü Andrea Metzler de yangının 200 hektarlık alana yayıldığı bilgisini paylaşarak durumun çok tehlikeli olduğunu vurguladı. Metzler, 500 kişinin yangını söndürmek için görevde olduğunu, bu sayının 750’ye çıkarılacağını ifade etti.

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