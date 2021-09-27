"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Almanya’da Sosyal Demokrat dönem

27 Eylül 2021, Pazartesi 18:07
Almanya seçimlerinde geçici resmi sonuçlar açıklandı ve seçimler güç dengelerini değiştirdi.

SPD yüzde 25,7 ile birinci parti olurken Hıristiyan Birlik partileri tarihi bir düşüşle yüzde 24,1’e geriledi. Almanya’da meclis seçimlerini geçici resmî sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) kazandı. Yıllardır süren düşüş eğilimini tersine çevirmeyi başaran SPD oy oranını yüzde 25,7’ye yükseltti. Parti, 2017 seçimlerinde yüzde 20,5’lik oy oranıyla tarihinin en kötü sonucunu almıştı. Angela Merkel başbakanlığında 16 yıldır iktidarda olan Hıristiyan Demokrat Birlik/Hıristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) ise yüzde 24,1 ile tarihinin en düşük oy oranını kaydetti. Birlik partilerinin 2013 seçimlerinde yüzde 41,5 olan oy oranı 2017’de yüzde 32,9’a gerilemişti. Sonuçlar, Sosyal Demokratların liderliğinde üçlü bir koalisyon hükümetine işaret ediyor. Sosyal Demokrat Olaf Scholz’un, Yeşiller ve Hür Demokratlarla koalisyon kurması bekleniyor.

Yeşiller’de buruk zafer

Seçimlere yüksek hedeflerle giren ancak kısa sürede anketlerde kan kaybeden Yeşiller ise seçimlerde oyların yüzde 14,8’ini almayı başararak ülkedeki üçüncü büyük siyasi güç konumuna yükseldi. Oy oranı beklentilerle karşılaştırıldığında düşük kalsa da parti, tarihinin en iyi seçim sonucunu almış oldu. Geçmişte Hıristiyan Birlik partilerinin doğal koalisyon ortağı olan liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 11,5 oy oranına ulaştı. Partinin oy oranı 2017’de yüzde 10,7 olarak gerçekleşmişti.

Etiketler: Almana, sosyal demokrat
Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    NATO'dan Çin'e şeffaflık çağrısı

    Yemen'deki çatışmalarda 67 kişi öldü

    Tunus’ta tek adamlığa hayır

    Almanya’da Sosyal Demokrat dönem

    Hava kirliliği erken ölüm sebebi

    UCM savcısı, 'Afganistan savaş suçları' soruşturması için yetki istedi

    Macron yumurtalı saldırıya uğradı

    İngiltere’deki ''şoför'' krizi büyüyor

    Konya Ovası'ndaki yerleşim yerleri tehdit altında!

    Girit Adası'ndaki depremde 1 kişi öldü

    Almanya'daki seçim sonuçları ne anlama geliyor?

    Erdoğan - Putin görüşmesine ilişkin Kremlin'den açıklama

    Trakya'daki 14 barajda endişelendiren tablo

    AYM’ye direnenler terfi ettirilmiş

    İngiltere, 5 bin ağır vasıta sürücüsüne geçici vize verecek

    Yaz saati uygulaması tasarruf sağlamadı

    Yalan değil, sokaktayız

    Öğrenci kredisi fitrenin de altında

    Gramaj standardı getirilmeli

    Babacan: Bu hukuksuz düzene son vereceğiz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Allah imanı herkese neden nasip etmiyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    AYM’ye direnenler terfi ettirilmiş
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir “yanık kazası”nın mânevî hasılatı
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni hizmet dönemi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Acı tablo
    Risale-i Nur'dan

    Beşer, din-i haktaki bir hakikati arıyor
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın Jön Türklere teklif ettiği fikir
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Korkuyu sıradanlaştırmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.