Almanya’da Sosyal Demokrat dönem

Almanya seçimlerinde geçici resmi sonuçlar açıklandı ve seçimler güç dengelerini değiştirdi.

SPD yüzde 25,7 ile birinci parti olurken Hıristiyan Birlik partileri tarihi bir düşüşle yüzde 24,1’e geriledi. Almanya’da meclis seçimlerini geçici resmî sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) kazandı. Yıllardır süren düşüş eğilimini tersine çevirmeyi başaran SPD oy oranını yüzde 25,7’ye yükseltti. Parti, 2017 seçimlerinde yüzde 20,5’lik oy oranıyla tarihinin en kötü sonucunu almıştı. Angela Merkel başbakanlığında 16 yıldır iktidarda olan Hıristiyan Demokrat Birlik/Hıristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) ise yüzde 24,1 ile tarihinin en düşük oy oranını kaydetti. Birlik partilerinin 2013 seçimlerinde yüzde 41,5 olan oy oranı 2017’de yüzde 32,9’a gerilemişti. Sonuçlar, Sosyal Demokratların liderliğinde üçlü bir koalisyon hükümetine işaret ediyor. Sosyal Demokrat Olaf Scholz’un, Yeşiller ve Hür Demokratlarla koalisyon kurması bekleniyor.

Yeşiller’de buruk zafer

Seçimlere yüksek hedeflerle giren ancak kısa sürede anketlerde kan kaybeden Yeşiller ise seçimlerde oyların yüzde 14,8’ini almayı başararak ülkedeki üçüncü büyük siyasi güç konumuna yükseldi. Oy oranı beklentilerle karşılaştırıldığında düşük kalsa da parti, tarihinin en iyi seçim sonucunu almış oldu. Geçmişte Hıristiyan Birlik partilerinin doğal koalisyon ortağı olan liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 11,5 oy oranına ulaştı. Partinin oy oranı 2017’de yüzde 10,7 olarak gerçekleşmişti.