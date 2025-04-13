Almanya’da ‘turbo vatandaşlık’ uygulaması kalkıyor

Almanya’da üç yıl ikamete vatandaşlık hakkı tanıyan ‘turbo vatandaşlık’ uygulaması kaldırılıyor.

Koalisyonda uzlaşan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile onun yalnızca Bavyera’da faaliyet gösteren kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) vatandaşlık yasası üzerinde bazı değişikliklere gitme konusunda da anlaştı. DW Türkçe‘nin haberine göre koalisyon hükümeti kurmaya hazırlanan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve SPD, kamuoyunda ‘turbo vatandaşlık’ olarak bilinen uygulamayı kaldırma kararı aldı. ‘Turbo vatandaşlığa’ başvuranlarda şu koşullar aranıyordu: C1 seviyesinde Almanca. Alman toplumuna entegre olunduğunu kanıtlar nitelikte sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü çalışmış olma. İş veya eğitimde üstün başarı. Haber Merkezi

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