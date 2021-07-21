Almanya'da vaka sayıları artışta

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının arttığı bildirildi.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 2 bin 203 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 748 bin 613'e yükseldi. Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı olarak 19 kişi ölürken, toplam can kaybı 91 bin 416'ya çıktı. Almanya'da dün 10,9 olarak kaydedilen her 100 bin kişi başına vaka sayısı, bugün 11,4'e yükseldi. Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen bu oran, 7 Temmuz'da 5,1'e, 14 Temmuz'da 7,1'e ve 19 Temmuz'da 10,3'e yükseldi. 6 Temmuz'da 440 olan günlük vaka sayısı, 7 Temmuz'da 985, 14 Temmuz'da 1548 olarak kayıtlara geçti. AA

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