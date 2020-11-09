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9 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Almanya'da yoğun bakımlarda alarm!

09 Kasım 2020, Pazartesi 19:03
Almanya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı yoğun bakımda tedavi geren hastaların sayısı salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19’dan dolayı 3 bin 5 hastanın yoğun bakımda bulunduğu belirtildi. 

Açıklamada, bunun salgının başından bu yana görülen en yüksek sayı olduğu, daha önceki en yüksek sayının 18 Nisan’da 2 bin 933 olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yoğun bakımdaki 1688 hastanın solunum cihazına bağlı olduğu kaydedildi.

Alman Haber Ajansına (DPA) açıklama yapan DIVI Başkanı Uwe Jensssens, bazı hastanelerin kapasitesinin sınırına geldiğini, yoğun bakım yatak kapasitesi dolan kliniklerdeki hastaların başka hastanelere nakledildiğini belirtti.

Jenssens, bugünkü durumun nisandaki durumla karşılaştırılamayacağını, hastanelerde şimdi nisan ayına göre çok daha fazla Kovid-19 hastasının bulunduğunu vurguladı.

Öte yandan, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, günde 20 bin yeni vakanın yüzde 2’sinin yoğun bakıma girmesi durumunda bunun günde 400 hasta edeceğine işaret ederek, "Tedavi süreci ortalama 15 gün sürerse bu (yoğun bakımda) 6 bin hasta anlamına gelir." dedi.

Spahn, Almanya’da bu sayıya kasımda ulaşabileceğinin şimdiden görüldüğünü, Alman sağlık sisteminin bu yükün üstesinden zor gelebileceğini ifade ederek, "Yoğun bakım bölümleri dolarsa o zaman geç kalmış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer taraftan, bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 363 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede böylelikle toplam vaka sayısı 671 bin 868'e yükseldi.

Bu sayının önceki günlere göre düşük çıkmasının, hafta sonu bazı sağlık dairelerinin yeni vaka sayılarını bildirmemesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

Son 24 saatte 63 kişinin daha virüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı 11 bin 352'ye, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 429 bin 600'e çıktı.

Almanya'da hastanelerin yaklaşık 8 bin 400 boş yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Almanya'da son haftalarda Kovid-19 teşhisi konulan hastaların sayısı artmış, iki gün önce 23 bin 399 ile salgının başlangıcından bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı açıklanmıştı.

AA

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