"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Almanya’daki sel ve su baskınlarında 33 kişi öldü

15 Temmuz 2021, Perşembe 17:42
Almanya'nın batısında bulunan Rheinland-Pflaz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışla oluşan sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Koblenz polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rheinland-Pfalz eyaletinin Bad Neuenahr-Ahrweiler kentinde sel felaketinde ölenlerin sayısının 18'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde de çeşitli kentlerde ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü açıklandı.

Rheinland-Plalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, böyle bir felaketi şimdiye kadar görmediğini belirterek, “Bu gerçekten çok yıkıcı." değerlendirmesinde bulundu.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Daha önce Adenau şehri yakınlarında Schuld kasabasında 6 binanın çöktüğü bilgisi paylaşılmıştı. Bu kasabada arananların sayısının ise 70’e yükseldiği aktarıldı.

Öte yandan Kuzey-Vestfalya eyaletinin Hückeswagen kentinde insanların botlarla evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Leverkusen kentinde ise elektrik kesintisinden dolayı bir hastanedeki 468 kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

Elektrik kesintisine Dhünn Çayı'nın taşması sonrasında trafoların zarar görmesinin neden olduğu kaydedildi.

Sauerland bölgesinde iki itfaiyecinin kurtarma çalışmaları sırasında öldüğü bildirilirken Solingen ve Kamen kentlerinde ise sular altında kalan evlerinin bodrum katlarında iki kişinin öldüğü ifade edildi.

AA

Okunma Sayısı: 291
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya’daki sel ve su baskınlarında 33 kişi öldü

    Dünyada ve Türkiye'de aşılamada son durum?

    Rize'deki afette ölü sayısı 6'ya yükseldi

    Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites

    İnternet hızında yeni rekor Japonya'da kırıldı

    Afrin'deki bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı artıyor

    Mehmetçik Suriye'ye dualarla uğurlandı

    Miami'de ölü sayısı 97'ye yükseldi

    Yollarda Bayram tatili yoğunluğu artıyor

    Rize - Güneysu'da alarm durumu: 'Toprağın altında araç çıkıyor'

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alındı

    Karanlık kalkışmanın 5. yılı: 15 Temmuz fitnesinin ilacı bu ölçülerde

    Tansiyon gün geçtikçe yükseliyor: Güney Afrika'da ateşe verilen binada can pazarı!

    Sel ve heyelan afetine ilişkin AFAD ve Rize Valiliğinden açıklama

    'Suriye’de 320’den fazla silah test ettik'

    İngiltere'de Arooj Shah'ın aracının ateşe verilmesine tepkiler büyüyor

    İnfaz yasasının iptali istemi reddedildi

    Uzmanlar uyarıyor, acil tedbir alınmalı: Su krizi kapıda!

    Afrin'de toplu mezar bulundu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    5 yıl önce Mecliste yapılan bir 15 Temmuz konuşması
    Genel

    Karanlık kalkışmanın 5. yılı: 15 Temmuz fitnesinin ilacı bu ölçülerde
    Cevher İLHAN

    15 Temmuz ifşaatlarının üzeri kapatılıyor
    Ahmet BATTAL

    Beşinci 15 Temmuz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Muhammed Nur Sungur

    Ahmed Feyzi Kul Ağabeyimiz ve Çamlık Mevlidi
    Süleyman KÖSMENE

    Cuma namazının sıhhat şartları
    Bahtiyar Arslanoğlu

    Devlete karşı sızmalar sözlü sınavla engellenebilir mi?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Zayıf istibdat ve menfî siyaset

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.