Almanya’daki sel ve su baskınlarında 33 kişi öldü

Almanya'nın batısında bulunan Rheinland-Pflaz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışla oluşan sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Koblenz polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rheinland-Pfalz eyaletinin Bad Neuenahr-Ahrweiler kentinde sel felaketinde ölenlerin sayısının 18'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde de çeşitli kentlerde ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü açıklandı.

Rheinland-Plalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, böyle bir felaketi şimdiye kadar görmediğini belirterek, “Bu gerçekten çok yıkıcı." değerlendirmesinde bulundu.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Daha önce Adenau şehri yakınlarında Schuld kasabasında 6 binanın çöktüğü bilgisi paylaşılmıştı. Bu kasabada arananların sayısının ise 70’e yükseldiği aktarıldı.

Öte yandan Kuzey-Vestfalya eyaletinin Hückeswagen kentinde insanların botlarla evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Leverkusen kentinde ise elektrik kesintisinden dolayı bir hastanedeki 468 kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

Elektrik kesintisine Dhünn Çayı'nın taşması sonrasında trafoların zarar görmesinin neden olduğu kaydedildi.

Sauerland bölgesinde iki itfaiyecinin kurtarma çalışmaları sırasında öldüğü bildirilirken Solingen ve Kamen kentlerinde ise sular altında kalan evlerinin bodrum katlarında iki kişinin öldüğü ifade edildi.