Almanya Dışişleri Bakanı: Dünya barışı tehlikede

ABD'nin çekildiği nükleer anlaşmayı kurtarma umuduyla gerçekleştirdiği Tahran ziyaretinde somut ilerleme sağlayamayan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, nükleer silahsızlanma çabalarının krize girdiğini, bunun dünya barışı için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Nükleer silah sahibi olmayan 16 ülkenin dışişleri bakanlarının Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) akıbetini görüşmek üzere İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlediği toplantıya katılan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, öncesinde uyarılarda bulundu. 'NÜKLEER GÜÇLER BÖYLE YAPARSA' Nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda gösterilen çabaların krize girdiğini söyleyen Maas “Bu dünya barışı için bir tehlike. Bu olumsuz eğilime karşı koymamız gerekiyor" dedi. Nükleer silaha sahip ülkelerin silahsızlanma konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek için çaba göstermeleri gerektiğine işaret eden Maas, “Aynı zamanda başka ülkelerin nükleer silahlara sahip olmasını engellememiz gerekiyor” diye ekledi.

Okunma Sayısı: 334

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.