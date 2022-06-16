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16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Almanya, Fransa ve İtalya'dan Ukrayna’ya adaylık desteği

16 Haziran 2022, Perşembe 21:01
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna’ya Avrupa Birliği (AB) üyeliği için "adaylık" statüsü verilmesini desteklediklerini açıkladı.

Scholz, Macron, Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’nın Avrupa ailesine ait olduğuna ilişkin net mesaj vermek için mevkidaşlarıyla Kiev’de bulunduğunu söyledi.

Ukrayna ve Moldova’ya AB üyeliği için adaylık statüsü verilmesini savunan Scholz, “Almanya, Ukrayna lehine olumlu bir karardan yana. Bu aynı zamanda Moldova için de geçerlidir.” dedi.

AB’ye üye olmak isteyen Batı Balkan ülkelerine de işaret eden Scholz, “Yıllardır bu yolda bulunan Batı Balkan ülkelerine verdiğimiz sözü yerine getirmemiz Avrupa'nın inandırıcılık meselesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Şansölye Scholz, AB’ye katılım için tüm adayların yerine getirmesi gereken net kriterlerin bulunduğunu anımsattı.

Ukrayna’ya silahlar sağladıklarını ifade eden Scholz, “Ukrayna'nın desteğimize ihtiyacı olduğu sürece bunu yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ukrayna askerlerine modern silahlarda eğitim verdiklerini belirten Scholz, Ukrayna’ya Iris-T hava savunma sistemini sağlayacaklarını, çoklu roketatar da tedarik edeceklerini aktardı.

Scholz, “Almanya, Ukrayna’yı yoğun şekilde destekliyor.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy ile yapılan görüşmede, askeri çatışmalarda şimdi neyin gerekli olduğu konusunun ele alındığını aktaran Scholz, daha uzun mesafelerden savunmanın organize edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Şansölye Scholz, barış anlaşması için neyin doğru olduğuna sadece Ukrayna, bu ülkenin cumhurbaşkanı, hükümet, parlamento ve halkının karar verebileceğini kaydetti.

Draghi: "İtalya, Ukrayna’yı AB’de istiyor"

İtalya Başbakanı Draghi de İtalya, Fransa, Almanya ve Romanya liderleri olarak bugün Kiev'e yaptıkları ziyareti tarihi olarak niteleyerek, Ukrayna halkına şartsız desteklerini göstermek için geldiklerini belirtti.

AB’nin Zelenskiy'nin istediği gibi Ukrayna’yı desteklemede birlik olduğunu ifade eden Draghi, bugünkü ziyaretlerinin de Avrupa’nın desteğini açık şekilde teyit ettiğini söyledi.

Başbakan Draghi, "Bugünkü ziyaretimizin en önemli mesajı; 'İtalya, Ukrayna'yı AB'de istiyor.' İtalya, Ukrayna’nın aday statüsüne sahip olmasını istiyor ve gelecek Avrupa Konseyi’nde de bu pozisyonu destekleyecek." dedi.

Draghi, Zelenskiy'nin de bu yolun, köklü reformların bulunduğu katedilmesi gereken bir yol olduğunu bildiğini belirtti.

Bugün buraya gelmelerinin bir nedeninin de Ukrayna’nın yeniden kendini inşa etmesine destek olduğunu vurgulayan Draghi, "Biz barış istiyoruz ama Ukrayna kendini savunmalı. Halkı için kabul edilebilir barışı seçecek olan Ukrayna'dır." diye konuştu.

Macron: "Ukrayna’nın toprağı üzerinde, Avrupa’nın güvenliği oynanıyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Avrupa’nın Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından net şekilde özgür ve egemen bir Ukrayna’dan ve uluslararası hukuktan taraf olduğunu belirtti.

Ukrayna’nın Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu kaydeden Macron, Fransa, Almanya, İtalya ve Romanya olarak Ukrayna’nın AB'ye üyelik için derhal aday statüsünü desteklediklerini dile getirdi.

Macron, bunun için bir yol haritasının yanı sıra Balkan, Moldova ve bölgenin durumunun dikkate alınması gerekeceğine işaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya’nın almış olduğu “savaş, kaos ve egemen bir ülkeye silahlı saldırı” seçimini kabul etmediklerini söyledi.

Rusya’ya karşı yaptırımlar ve AB’nin Ukrayna’ya insani yardım, mali ve askeri destekleriyle Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve özgürlüğünü savunmak için yanında olacaklarını kaydetti.

Macron, “Bugün, Ukrayna’nın toprağı üzerinde, Avrupa’nın güvenliği oynanıyor.” diyerek, Ukrayna-Rusya savaşının Avrupa’nın tarihini değiştireceği yorumunda bulundu.

AA

Etiketler: Almanya, Fransa, İtalya, Ukrayna
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