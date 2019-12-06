Angela Merkel, Auschwitz'i ziyaret etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampını ziyaret ederek kampta ölen bir milyon 100 binden fazla kişi için saygı duruşunda bulundu.

Polonya'nın Oscwinchim kentindeki Auschwitz-Birkenau toplama kampını ilk kez ziyaret eden Alman Şansölye, burada Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Naziler tarafından katledilen insanlar anısına çiçek bıraktı. Angela Merkel, burada yaptığı konuşmada, geçmişte yaşanan acı olayların hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirterek, ''Derin bir utanç duyuyorum.'' dedi.

Almanya'nın o zamana ait suçların hatırasını canlı tutmak zorunda olduğunu dile getiren Merkel, susmanın bir cevap olmayacağını söyledi. Almanya Başbakanı Merkel, Nazi toplama kamplarını kurarak sistematik bir şekilde insanları öldürenlerin Alman olduklarını belirtmelerinin önemine dikkati çekerek, bunu ölenlere borçlu olduklarını vurguladı.

Merkel ayrıca Alman hükümeti ve eyalet hükümetlerince Auschwitz-Birkenau Vakfı'na 60 milyon avro bağışlanacağını bildirdi.