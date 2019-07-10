"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ankara'da 16 katlı binada çıkan yangın korkuttu

10 Temmuz 2019, Çarşamba 23:39
Ankara'da 160 dairenin bulunduğu 16 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Etimesgut ilçesi Altay Mahallesi 2668. Cadde'de bulunan siteye ait bloklardan birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiven uzatarak üst katlara müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sırasında tüm bina tahliye edilirken, zarar gören yangın merdivenlerinin yıkılma ihtimaline karşı çevrede güvenlik önemi alındı.

AA

Etiketler: ankara, yangın
Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail vahşetine sessiz kalınamaz

    Ahirete inanmak toplumu iyileştiriyor

    Sosyal fobi tedavi edilebilir

    Dalaman'daki orman yangınında son durum?

    Ankara'da 16 katlı binada çıkan yangın korkuttu

    6 milyon kişi iklim nedeniyle göç etti

    BM'den Myanmar'a: Arakanlı Müslümanlar için acil adım at

    33 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek...

    Çavuşoğlu'ndan AB'ye Doğu Akdeniz çağrısı

    SETA’ya tepkiler sürüyor

    Parlamenter sisteme dönüş mümkün

    Medya hâlâ etkili

    Suskun kalamazdık

    'Demokrasi âşıklarını dâvet ediyoruz, Demokrat Parti çatısı altında toplanalım'

    Mısır fiyatları 5 yılın zirvesini gördü

    Kriz küçük otelleri vurdu

    Manisa'da feci kaza!

    Hedef alınan göçmen merkezi boşaltıldı
    📷

    Tefekkür Penceresi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Güdümlü yargıda “pardon”lar bitmez
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Ümmeti parçalama” soruları
    Ahmet BATTAL

    Horozlanan tavuklara dik durmak
    Ali FERŞADOĞLU

    Azrail (as) sevilir mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberler maldan miras bırakmazlar
    Genel

    İsrail vahşetine sessiz kalınamaz
    Mikail YAPRAK

    Yeni Asya’nın “çekirdek” olma özelliği
    Genel

    Sosyal fobi tedavi edilebilir
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, kudretin mu’cizelerini ilân için bir menzildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.