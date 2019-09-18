AP'den Keşmir'de diyalog çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Keşmir sorununun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir sorunu uzun süre aradan sonra yeniden gündeme geldi. Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Finlandiya'nın AB Bakanı Tytti Tuppurainen Keşmir oturumunda yaptığı konuşmada bölgede yeni bir gerginlikten kaçınılması gerektiğini söyledi. Pakistan ve Hindistan'a barışçıl ve siyasi bir çözüm bulmaları çağrısında bulunan Tuppurainen, bölgedeki istikrarsızlığın sonlandırılmasının tek yolunun bu olduğunu kaydetti. Tuppurainen, "Bölgede tüm temel hizmetlere ulaşımın yanı sıra, seyahat ve iletişim özgürlüğü yeniden tesis edilmeli. AB, durumu yakından takip etmeye devam edecek." diye konuştu. AA

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