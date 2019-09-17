Apple ve AB arasındaki dava başladı

Apple'ın, 13 milyar avronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararı hakkında açtığı davada ilk duruşma yapıldı.

Dünyanın en değerli şirketlerinden, merkezi ABD'de bulunan Apple'ın, İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 13 milyar avronun üzerinde vergi borcu çıkaran Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kararına karşı açtığı davada ilk duruşma gerçekleştirildi. AB Komisyonu'nun geriye dönük çıkarttığı vergi borcuna ilişkin Apple'ın başlattığı hukuki mücadele, AB'nin sulh hukuk mahkemesi olarak faaliyet gösteren Lüksemburg'daki Genel Mahkeme'de yapılan ilk duruşmayla başladı. 5 hakimin yer aldığı mahkemedeki ilk oturum, 2 gün boyunca devam edecek. Söz konusu davanın sonuçlanmasının ise birkaç ay sürmesi bekleniyor. AA

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