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Arakanlı Müslümanlar geri dönemiyor

12 Temmuz 2019, Cuma 23:30
Uluslararası Af Örgütü’nden Arakanlı Müslümanlar için “Myanmar” uyarısı: “Myanmar, Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli değil.”

Uluslararası Af Örgütü, “Myanmar’ın Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli bir yer olmadığını” açıkladı. Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, İsviçre’nin Cenevre şehrinde devam eden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin (UNHRC) 41. oturumunda örgüt yetkilileri tarafından Arakan’daki insanî duruma değinildiği belirtildi. Açıklamaya göre, örgüt yetkilileri, Arakanlı Müslümanların eşitlik, milliyet, hareket hürriyeti, sağlık hizmeti, eğitim ve iş fırsatlarına erişim gibi haklarının sistematik olarak reddedilmeye devam ettiğini söyledi. Yetkililer, oturumda Arakanlı Müslümanların, “Kamusal hayata katılma ve dinî inançlarını açıkça ortaya koyma hakları hâlâ ihlâl ediliyor.” açıklamasında bulundu. Myanmar hükümetinin, Chin ve Arakan eyaletlerinde 21 Haziran’dan bu yana internet erişimini kapattığını kaydeden örgüt yetkilileri, “Arakan eyaletinin bölgedeki siviller ve geri dönmeyi bekleyen Arakanlı Müslümanlar için kesinlikle güvenli olmadığını” vurguladı.

İnsan hakları gözlemcilerine izin yok    

Af Örgütü yetkilileri, Arakan’da 128 bin kişinin tutuklama kamplarında bulunduğunu ve hayatta kalmak için insanî yardıma muhtaç olmalarından dolayı endişe taşıdıklarını dile getirdi. Myanmar’ın insanî erişimi ciddî şekilde kısıtladığını kaydeden yetkililer, bağımsız gazetecilerin ve insan hakları gözlemcilerinin bölgeye girmekte güçlükle karşılaştığını ifade etti.      

Yeni ihlÂller belgelendi      

Savaş suçları dahil olmak üzere, ordu tarafından Arakanlı Müslümanlara ve bölgedeki diğer sivillere yönelik ihlâlleri belgelediğini belirten Af Örgütü yetkilileri, bu yeni raporların bölgedeki askerî ihlâllerin kurumsallaşmış ve sistematik yapısını belirttiğini, cezasız kalan ihlâllerin sonuçlarını gözler önüne serdiğini bildirdi.   

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik      

Arakan’da 2012’de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017’den sonra Arakan’daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslar arası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini ispatladı. 

AA

Etiketler: Arakan, Myanmar, Uluslararası Af Örgütü
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