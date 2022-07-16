"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Arap liderler Suudi Arabistan’da Cidde Zirvesi'ne katılacak

16 Temmuz 2022, Cumartesi 14:07
ABD Başkanı Joe Biden'ın da yer alacağı Cidde Zirvesi'ne katılacak Arap liderler Suudi Arabistan'a geldi.

Suudi Arabistan resmi ajansı (SPA) haberine göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Veliaht Prensi Mişal Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah, Umman Sultanı Özel Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Esad bin Tarık bin Teymur Al Said, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Cidde Havalimanı’da tek tek Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.

Irak Başbakanı Kazımi ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bugünkü zirve öncesinde ABD Başkanı Biden ile birer görüşme yaptı.

Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkelerin yanı sıra Mısır, Irak ve Ürdün'ün davet edildiği "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"ne Biden da katılacak.

ABD Başkanı Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Joe Biden, Riyad yönetiminin hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararının ardından Tel Aviv'den doğrudan Suudi Arabistan'a gelen ilk ABD Başkanı olmuştu.

AA

Etiketler: Arap liderler, Cidde Zirvesi, Suudi Arabistan
Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sisi ve Biden arasında 'stratejik ortaklık' görüşmesi

    Ölüme çare için servet ödüyorlar

    Benzine indirim kararı

    Arap liderler Suudi Arabistan’da Cidde Zirvesi'ne katılacak

    Biden'dan Rusya ve Çin'e gözdağı

    ABD ile Suudi Arabistan arasında 18 anlaşma imzalandı

    ABD: İran'a ekonomik baskıyı sürdüreceğiz

    İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

    'Orta Doğu'da Rusya ve Çin'e, dolduracak boşluk bırakmayacağız'

    Japonya'da günlük vaka sayısı yeniden 100 binin üzerine çıktı

    Çocuklarda oyun bağımlılığının önlemleri

    Derhal tedbir alın

    Bütün ekonomi enkazın altında kalır

    Tüm camilerden sela okundu

    'Tedbirler geri gelmeli'

    İflas kapıda

    Tek adam, her alanda bir enkaz yığını bıraktı

    Fitch’ten Türkiye raporu: Riskler arttı

    Ehliyet ve liyakat kuralı hayata geçirilmeli

    Gölcük Tersanesi’nde neler oluyor?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sorular hâlâ cevapsız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İflas kapıda
    Faruk ÇAKIR

    Siyaseti camilere sokmayın!
    Ahmet BATTAL

    Devlet, memuru ve siyaset-2
    Genel

    Bütün ekonomi enkazın altında kalır
    Genel

    Tek adam, her alanda bir enkaz yığını bıraktı
    Genel

    Derhal tedbir alın
    Ali FERŞADOĞLU

    İçindeki şeytanı taşla!
    Genel

    Tüm camilerden sela okundu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.