"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Arap ülkelerinde salgına ilişkin son durum?

13 Temmuz 2020, Pazartesi 18:30
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Kuveyt'te 393'e, Umman'da 259'a, Fas'ta 235'e ve Libya'da 39'a yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 3 kişinin öldüğü, 614 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu verilerle toplam ölü sayısının 393'e, vaka sayısının 55 bin 508'e yükseldiği aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı da 3 kişinin daha virüs nedeniyle ölmesiyle ülkedeki can kaybının 253'e çıktığını duyurdu.

Bakanlık, toplam vaka sayısının 76 artarak 15 bin 821'e, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 12 bin 676'a yükseldiğini açıkladı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin daha öldüğü, toplam can kaybının 259'a yükseldiği bildirildi.

Ülkede 2 bin 164 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 58 bin 179 olurken, iyileşen hasta sayısı ise 37 bin 257 olarak kayda geçti.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle ölmesiyle ölü sayısının 39'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte ülkede 44 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1433'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, hastalıktan iyileşenlerin sayısının 341 olduğu belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kudüs ulemasından İsrail’e 'Rahmet Kapısı' tepkisi

    ABD'de son 24 saatte 58 bin yeni vaka!

    Arap ülkelerinde salgına ilişkin son durum?

    Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin AB'den açıklama

    Bakan Selçuk'tan LGS bilgilendirmesi

    İran'dan Ayasofya değerlendirmesi

    Aliyev: Bu çirkin ve sinsi politika Ermenistan'ı uçuruma götürecektir

    Artvin'deki selde kaybolan 3 kişiden acı haber

    İran'da normalleşme sonrası salgın daha da şiddetlendi

    Çavuşoğlu: Ermenistan aklını başına toplasın

    Rusya'dan Ayasofya açıklaması

    Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı

    Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma gece de devam etti: 1 üsteğmen şehit oldu

    Cari açık rakamları belli oldu

    Artvin Valisi Doruk: Selde 1 kişi vefat etti, 3 kişi kayıp

    Toplam vaka sayısı 13 milyonu aştı

    Borç ve faiz batağındayız

    Havaî fişeğin zararları saymakla bitmiyor

    Güvenlik adaletle sağlanır

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Şeyhülislâm Zenbilli, Kanuni’yi niye terslemişti?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın Ayasofya mücadelesi
    Genel

    Rusya'dan Ayasofya açıklaması
    Genel

    Güvenlik adaletle sağlanır
    Risale-i Nur'dan

    Ayasofya müzahrafattan temizlenip ibadet mahalli olmalı
    Süleyman KÖSMENE

    İkiden biri olmaktan sakınmak lâzım
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman Tahir Paşa’nın itirazına cevap veriyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrat misyonun serencâmı (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.