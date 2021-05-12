Arjantin ve Küba'dan İsrail'e tepki

Arjantin hükümeti İsrail'in Gazze ve Şeyh Cerrah ile Silvan mahallelerinde orantısız güç kullanmasına tepki gösterirken, Küba Müslümanlara ve Gazze şeridine yönelik saldırıları kınadı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter hesabından Küba hükümetinin, İsrail saldırılarını reddettiğini ifade eden bir paylaşımda bulundu. ABD'nin İsrail'in işlediği suçlara kalıcı destek verdiğini vurgulayan Rodriguez, "Küba, İsrail'in Gazze'deki Filistinli halka yönelik ayrım yapmayan bombalamalarını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı. Öte yanda Latin Amerika'daki Filistin toplumu da İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. AA

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