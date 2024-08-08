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8 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Askeri yönetime hayır

08 Ağustos 2024, Perşembe 00:09
Bangladeş’te kamu görevlerinde liyakate aykırı “kota sistemine” karşı öğrencilerin protestolarının ülke geneline yayılmasıyla, Başbakan Şeyh Hasina istifa ederek ülkeyi terk etti.

Bangladeş'te son 2 günde 231 kişi öldü

 

Genelkurmay Başkanı General Wakeruz Zaman, geçici bir hükümetin kurulacağını bildirmişti. Buna göre öğrenci hareketinin başını çekenlerden biri olan Nahid İslam, sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, “Bizim önerdiğimiz hükümet dışında hiçbir hükümet kabul edilmeyecektir. Ordu destekli ya da ordu liderliğindeki hiçbir hükümeti kabul etmeyeceğiz” dedi. Öğrenci liderleri, salı günü yaptıkları açıklamada Nobel Barış ödüllü Muhammed Yunus’un başdanışmanı olacağı yeni bir geçici hükümet istediklerini de belirtti. Öğrenciler, salı günü, ordu yetkilileriyle görüşerek, askeri bir hükümeti kabul etmeyeceklerini bir kez daha vurguladı ve istedikleri gibi bir hükümet kurulmazsa, protesto gösterilerini sürdüreceklerini dile getirdi.

AA

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