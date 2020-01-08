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8 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Astana Anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymuyorlar!

08 Ocak 2020, Çarşamba 16:00
Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında savaşan İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan batı Halep kırsalında saldırı hazırlığı yürütüyor.

İran ordusu subaylarınca komuta edilen gruplar, Halep ilinin batı kırsalında karadan saldırı başlatmak için bölgeye yoğun yığınak yapıyor.

Bu amaçla Halep, Deyrizor, Hama ve Lazkiye illerindeki cephe hatlarında bulunan İran Devrim Muhafızları ile Kudüs Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, batı Halep'in kırsalına sevk edilmeye devam ediyor.

Konvoylarda çok sayıda silahlı teröristin yanı sıra tank ve askeri araçlar görüldü.

İran destekli güçlerin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Halep kırsalını kontrol eden muhalif ve rejim karşıtı gruplara karşı kısa sürede saldırı başlatması bekleniyor.

Batı Halep kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 4 No'lu Gözlem Noktası bulunuyor.

İran destekli terörist gruplar, rejim ordusu ve Rus hava kuvvetleri İdlib'in güneyi ve güneydoğusundan düzenledikleri saldırılarla yüzbinlerce sivilin göç etmesine, binden fazlasının ölmesine neden olmuştu.

Astana Anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

AA

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