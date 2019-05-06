Ateşkesin ardından Gazze'de son durum?

İsrail ordusunun hafta sonu yoğun hava bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, sabah saatlerinde Filistinli gruplar ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından sakinlik hakim.

Filistinli gruplar ile İsrail arasında yerel saatle 04.30'da yürürlüğe girdiği duyurulan ateşkesin ardından şu ana kadar herhangi bir saldırı kaydedilmedi.

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Gazze'de ateşkes kararı

Gazze'de şehit sayısı 24'e, yaralı sayısı da 154'e yükseldi

İki gün süren saldırılar

İsrail, Gazze'nin farklı noktalarında Hamas ve İslami Cihad'a ait olduğunu ileri sürdüğü 350 hedefe hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda Gazze'de 2'si hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit oldu, 150 Filistinli yaralandı.

Bölge sakinleri, İsrail güçlerinin aralarında Anadolu Ajansı'nın da olduğu basın kuruluşları ile apartmanlar, evler, sivil yapılar, demir atölyeleri ve tarım arazilerine çok şiddetli saldırlar düzenlediğini bunun yanı sıra bazı askeri noktaları da vurduğunu anlattı.

İsrail saldırılarında 18 bina ve müstakil ev tamamen yıkıldı

Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında 18 bina ve müstakil evin tamamen yıkıldığı, hedef alınan 10 evin hasar gördüğü, 58 apartman dairesinin kullanılamaz hale geldiği, 310 apartman dairesinin hasar gördüğü ve yüzlerce evin ise hafif hasar aldığı kaydedildi.

Şati Mülteci Kampı'ndaki Mustafa Camisi ile Zeytun ve Şücaiyye mahallelerinde 6 demir atölyesi hedef alınırken, Gazze, Han Yunus ve Refah kentlerindeki balıkçı limanlarının da vurulduğu aktarıldı.

Okul ve üniversitelerde hasar oluştu

İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında bazı okullar ile çevresindeki araziler vurulan 2 üniversitede hasar oluştuğu öğrenildi.

Vurulan noktalar arasında 24 askeri eğitim yeri, 18 gözetleme kulesinin bulunduğu belirtildi.

AA ofisi ve 4 basın kuruluşunun olduğu bina yıkıldı

İsrail saldırılarında içinde Anadolu Ajansı ofisinin yanı sıra 4 basın kuruluşunun daha bulunduğu bina da yıkıldı.

Tel Aviv yönetimi ise Gazze'den İsrail'e yaklaşık 690 roket atıldığını, bunlardan en az 240'ının "Demir Kubbe" hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail tarafında 4 kişinin öldüğü, 130 kişinin yaralandığı belirtildi. Söz konusu yaralılar arasında yaşadıkları korku ve panik nedeniyle hastaneye başvuranların da bulunduğu ifade ediliyor.