"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Ateşkesin ardından Gazze'de son durum?

06 Mayıs 2019, Pazartesi 13:43
İsrail ordusunun hafta sonu yoğun hava bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, sabah saatlerinde Filistinli gruplar ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından sakinlik hakim.

Filistinli gruplar ile İsrail arasında yerel saatle 04.30'da yürürlüğe girdiği duyurulan ateşkesin ardından şu ana kadar herhangi bir saldırı kaydedilmedi.

Trump: İsrail'i yüzde 100 destekliyoruz

Gazze'de ateşkes kararı

Gazze'de şehit sayısı 24'e, yaralı sayısı da 154'e yükseldi

İki gün süren saldırılar

İsrail, Gazze'nin farklı noktalarında Hamas ve İslami Cihad'a ait olduğunu ileri sürdüğü 350 hedefe hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda Gazze'de 2'si hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit oldu, 150 Filistinli yaralandı.

Bölge sakinleri, İsrail güçlerinin aralarında Anadolu Ajansı'nın da olduğu basın kuruluşları ile apartmanlar, evler, sivil yapılar, demir atölyeleri ve tarım arazilerine çok şiddetli saldırlar düzenlediğini bunun yanı sıra bazı askeri noktaları da vurduğunu anlattı.

İsrail saldırılarında 18 bina ve müstakil ev tamamen yıkıldı

Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında 18 bina ve müstakil evin tamamen yıkıldığı, hedef alınan 10 evin hasar gördüğü, 58 apartman dairesinin kullanılamaz hale geldiği, 310 apartman dairesinin hasar gördüğü ve yüzlerce evin ise hafif hasar aldığı kaydedildi.

Şati Mülteci Kampı'ndaki Mustafa Camisi ile Zeytun ve Şücaiyye mahallelerinde 6 demir atölyesi hedef alınırken, Gazze, Han Yunus ve Refah kentlerindeki balıkçı limanlarının da vurulduğu aktarıldı.

Okul ve üniversitelerde hasar oluştu

İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında bazı okullar ile çevresindeki araziler vurulan 2 üniversitede hasar oluştuğu öğrenildi.

Vurulan noktalar arasında 24 askeri eğitim yeri, 18 gözetleme kulesinin bulunduğu belirtildi.

AA ofisi ve 4 basın kuruluşunun olduğu bina yıkıldı

İsrail saldırılarında içinde Anadolu Ajansı ofisinin yanı sıra 4 basın kuruluşunun daha bulunduğu bina da yıkıldı.

Tel Aviv yönetimi ise Gazze'den İsrail'e yaklaşık 690 roket atıldığını, bunlardan en az 240'ının "Demir Kubbe" hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail tarafında 4 kişinin öldüğü, 130 kişinin yaralandığı belirtildi. Söz konusu yaralılar arasında yaşadıkları korku ve panik nedeniyle hastaneye başvuranların da bulunduğu ifade ediliyor.

AA

Etiketler: filistin, gazze
Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkesin ardından Gazze'de son durum?

    'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivil ölümler devam ediyor!

    19 milyon yeni kimlik basıldı
    📷

    Altı aylık çalışmayla ortaya çıktı...

    Trump: İsrail'i yüzde 100 destekliyoruz

    Rusya'daki kazada ölü sayısı 41 oldu

    Gazze'de şehit sayısı 24'e, yaralı sayısı da 154'e yükseldi

    Gazze'de ateşkes kararı

    Elleri tetikte nöbet tuttukları üs bölgelerinde ilk sahur...

    Dualar huzur için

    Asgarî ücretliye fitre verilir hale geldi (!)

    Susarak sorunlar çözülmez

    Bereket ayında israftan kaçınmalıyız
    📷

    Yeni Asya Ramazan Sayfası

    Galatasaray averajla liderliğe yükseldi

    Türkiye genelinde ilk teravih namazı kılındı

    Gazze'de şehit sayısı 23'e yükseldi

    Aslan evinde kükredi

    Uçak havadayken alev aldı: 13 ölü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Susarak sorunlar çözülmez
    Cevher İLHAN

    Eğer seçim yenilenecekse...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantının ardından
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi ile gelip otokrasiye geçmek
    Risale-i Nur'dan

    Oruç şükrün anahtarıdır
    Genel

    Mısıroğlu vefat etti
    M. Said ZEKİ

    Cezaevinde Risale-i Nur’a ihtiyaç var
    Süleyman KÖSMENE

    Şehr-i Ramazan’a merhaba
    📷
    Genel

    Yeni Asya Ramazan Sayfası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.