Atlantik okyanusunda dünyanın en büyük tatlı su havzası bulundu

Bilim insanları Atlantik Okayanusu'nun altında devasa boyutlarda bir tatlı su havzası bulunduğunu keşfetti. Ölçümlere göre bahsedilen yeraltı havzası 1,1 milyar olimpik havuz hacminde.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu yakası kıyılarında yeterince derine gidildiğinde ortaya çıkan bu havzada tatlı su bulan araştırmacılar şaşkınlığa uğradı. New Jersey'den Massachusettes eyaletine kadar olan boylamdaki okyanus tabanının altında yer alan iki bin 800 kübik kilometrelik havza dünyada bilinen en büyük tatlı su havzası unvanını almış oldu. şimdi buna benzer başka tatlı su havzalarının olup olmadığı araştırılıyor.okyamu Euronews Türkçe

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