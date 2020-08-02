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Avrasya ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor

02 Ağustos 2020, Pazar 12:28
Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da toplam koronavirüs vaka sayısı 266 bine yaklaştı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı bin 226 artarak 91 bin 593'e yükseldi.

Virüsü atlatanların sayısı bin 14 artarak 61 bin 839'a, ölenlerin sayısı 36 artarak 829'a çıktı.

Öte yandan, ülkede, COVID-19 vakalarının yanı sıra COVID-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan pnömoni vakaları açıklanmaya başladı.

Son 24 saatte COVID-19 belirtileri bulunan 5 bin 181 pnömoni vakası tespit edildi, pnömoniden 30 kişi öldü.

Kazakistan'da, temmuz ayının başında COVID-19 vaka sayısının hızla artmasıyla uygulanan ve 16 Ağustos'a kadar geçerli olan sıkı karantina sürüyor.

Ukrayna'da bin 112 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısının bin 112 artarak 72 bin 168’e, ölü sayısının 16 artışla bin 725’e çıktığını kaydetti.

Vakalardan 5 bin 72’sinin çocuk, 8 bin 755’inin de sağlık çalışanı olduğunu belirten Stepanov, 235 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 39 bin 543 olduğunu aktardı.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos’a kadar uzatıldığı ülkede, 30 bin 900 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da nisan ve mayıs ayında 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 5 gündür binin üzerinde görülüyor.

Kırgızistan'da 12 kişi daha öldü

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 420 artarak 36 bin 719'a, ölü sayısı 12 artışla bin 409'a çıktı.

Salgınla mücadelenin başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede COVID-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 27 bin 274 kişi iyileşti.

Ermenistan'da vaka sayısı 39 bini aştı

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 209 kişide COVID-19 tespit edildi ve vaka sayısı 39 bin 50'ye çıktı.

COVID-19 nedeniyle 5 kişi öldü ve ölü sayısı 754'e yükseldi.

Bugüne kadar 166 bin 701 testin yapıldığı ülkede 29 bin 750 kişi iyileşti, 8 bin 318 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da 6 yeni vaka

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 6 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının bin 218’e, iyileşen hasta sayısının ise 8 artarak 955’e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar COVID-19 salgınından dolayı 17 kişinin öldüğü ülkede, 6 bin 919 kişi karantinada, 251 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

AA

Etiketler: Avrasya ülkeleri, koronavirüs
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