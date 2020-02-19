Avrupa Birliği ile karşılıklı güven sağlanmalı

Türkiye’de Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesinin 2020 açılış faaliyeti gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye-AB ilişkileri hakkında, toplumun bütün kesimlerini kapsayan bir farkındalık oluşturulması gerektiğine işaret ederek, “Bunun, eş-zamanlı olarak yürütülmesi gerekiyor. Farkındalık çalışmaları için bu proje çok önemli. Türkiye’de AB konusunda anlatılması gereken çok hikâye var, her yıl ülkemizde onlarca projeye AB tarafından malî destek sağlanıyor” dedi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise, AB – Türkiye ilişkileriyle ilgili, “Bunun için daha iyi iletişim kurmalıyız. Bu noktada, AB Bilgi Merkezleri kilit rol oynayacak. Şu anda her iki tarafta da görülen güvensizlik duygusunun aşılmasına katkıda bulunacaktır.”