Avrupa Birliği: Mücadelemiz dinle değil, terörle

Avrupa Birliği Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinin “Fransa ve Avustur- ya’daki son terör saldırıları sonrasında terörle mücadele” konulu toplantısında konuştu.

Terörle ortak mücadeleyi güçlendirmek istediklerini ve 9 Aralık’ta yeni bir terörle mücadele gündemi sunacağını belirten Johansson, “Bizim terörle mücadelemiz özel olarak hiçbir dine veya siyasi inanca yönelik değildir. Mücadelemiz şiddet ihtiva eden aşırıcılığa ve bunun bütün şekillerine, terörizme yöneliktir.” dedi.

Johansson, AB’nin terörle mücadelesinde bazı güncellemeler ve yenilikler gerektiğini belirtti. Johansson, bunlar arasında AB’nin dış sınırlarının güçlendirilmesi, ateşli silâhlar satışının uygun şekilde düzenlenmesi, internette nefret söylemi ve propagandaya izin verilmemesi, bu tür muhtevaların kısa sürede internetten kaldırılması, üye ülkeler arasında polis teşkilâtlarının iş birliğinin arttırılması, Schengen bölgesine teröristlerin girişlerinin engellenmesi amacıyla terör tehdidi bulunduranların Schengen veri tabanına işlenmesi gibi başlıkları saydı. Suça karışan kişilerin DNA, parmak izi, araç plâkası bilgisi gibi verilerin paylaşımını sağlayacak sistemin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Johansson, toplumsal uyum konusunda da çalışacaklarını ve göçmenlerin entegrasyonu gibi konularda ilerleme sağlamak istediklerini aktardı.

