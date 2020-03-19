Avrupa Birliği stratejik tıbbi malzeme stoklayacak

Avrupa Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle koruyucu maske ve solunum cihazı gibi stratejik tıbbi malzeme stoklamaya hazırlanıyor.

Yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin tıbbi malzeme stokunu acil durumlarda kullanabilecekleri ifade edildi. Söz konusu stoklarda, solunum cihazı, yoğun bakım ekipmanları ve maske gibi kişisel koruyucu ekipmanların yer alacağı bildirildi. Bunun yanı sıra çeşitli laboratuvar malzemelerinin de depolanacağı duyuruldu. Karar 20 Mart'ta yürürlüğe girecek. Stoka ev sahipliği yapan ülkeler ekipmanları tedarik etmekle yükümlü olacak. AB Komisyonu'nun ilk aşamada 50 milyon euro bütçe ile stok finansmanının yüzde 90'ını gerçekleştireceği belirtildi. Euronews Türkçe

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