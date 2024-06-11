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11 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Avrupa’da aşırı sağ yükseliyor

11 Haziran 2024, Salı 00:09
Avrupa genelinde aşırı sağcı partiler AP seçimlerinde oylarını artırdı. Liberaller ve Yeşiller erirken; Almanya’da iktidar koalisyonu güç kaybetti. 720 üyeli Avrupa Parlamentosunda (AP) beş yıl süreyle görev yapacak isimleri belirlemek üzere Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede sandıklar kuruldu.

6-9 Haziran tarihlerinde yapılan seçimlerden aşırı sağcı partiler güçlenerek çıktı. Almanya’da ise iktidar ortağı partilerin oyları erirken, aşırı sağ Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi ülkenin en büyük ikinci siyasi hareketi oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre AP’de liderlik, 184 vekil çıkaran merkez sağ Avrupa Halk Partisi’nde (EPP) kaldı.

DW Türkçe’nin haberine göre, EPP’nin bir kez daha Avrupa Komisyonu Başkanlığına aday göstermesi beklenen Alman siyasetçi Ursula von der Leyen, sonuçları, “Bugün EPP için güzel bir gün” ifadeleriyle kutladı. Merkez sol çizgideki Sosyalistler ve Demokratlar İttifakı (S&D) ikinciliği korurken; aşırı sağda yer alan iki grup, Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) ile Kimlik ve Demokrasi (ID) güç kazandı. Liberal eğilimli Renew Europe ve Yeşiller en fazla sandalye kaybeden gruplar oldu.

Haber Merkezi

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