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24 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Avrupa'dan İsrail'e karşı 'kararlı' duruş çağrısı

24 Haziran 2020, Çarşamba 14:06
Avrupalı 1080 parlamenter, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak planının uluslararası hukuka meydan okuma anlamına geldiğini vurgulayarak Avrupalı liderlere, ilhaka karşı kararlı duruş sergilemeleri çağrısında bulundu.

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Avrupa'da 25 ülkeden 1080 parlamenter İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Ortak açıklamada, İsrail'de yeni koalisyon hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın "önemli" bir kısmını 1 Temmuz itibarıyla ilhak etme kararı aldığı anımsatılarak bunun uluslararası hukuka meydan okuma olduğunun altı çizildi.

İlhak planının, İsrail-Filistin barışına yönelik beklentilere zarar vereceği, bölgesel istikrarsızlığı daha fazla derinleştireceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Avrupa'nın, ilhakın önlenmesi ve çatışmanın adil çözümünün sağlanması amacıyla uluslararası aktörleri bir araya getirmek için liderlik etmesi gerektiği vurgulandı.

Avrupalı liderlere, Batı Şeria'nın ilhakına karşı kararlı duruş sergilemeleri çağrısının yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kalıcı bir çözüm için meşru talepler ve güvenlik ihtiyaçları karşılanmalıdır. Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin eşit hakları garanti edilmelidir. Avrupa, bu hedefleri desteklemek için diplomatik araçlara sahiptir. Bu tür çabaları desteklemeye hazırız."

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

AA

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