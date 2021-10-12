Avrupa İlaç Ajansı 'Ronapreve' isimli koronavirüs ilacını değerlendiriyor

Avrupa İlaç Ajansı, yeni tip koronavirüs tedavisi için geliştirilen "Ronapreve" adlı ilacın izin başvurusunu değerlendirmeye başladı.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansından (EMA) yapılan yazılı açıklamada, İsviçreli ilaç şirketi Roche ve ABD'li Regeneron tarafından ortaklaşa üretilen "Ronapreve" adlı monoklonal antikor tedavisinin Avrupa'da piyasaya sürülmesi için yetki başvurusunun yapıldığı bildirildi. Açıklamada, ek oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan ve durumu şiddetli hastalığa evrilme riski yüksek olan 12 yaşından büyük kişilerin tedavisinde kullanılacak ilacın, yine aynı yaş grubundaki kişilerde hastalığın önlenmesinde de kullanılabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, EMA'nın ilaç komitesinin etken maddeleri "casirivimab ve imdevimab" olan ilaca ilişkin verileri daha önce gözden geçirdiği için, izin başvurusuna iki ay içinde yanıt verebileceği kaydedildi. AA

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