Avrupa Konseyi görevden alınan belediye başkanlarını görüşecek

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanlık Divanı, çarşamba günü Strazburg’da yapacağı toplantıda Türkiye’de Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınma kararını görüşecek.

Euronews’ün toplantıya katılacak yetkililerden aldığı bilgiye göre, görevden alınan Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının, 29-31 Ekim’de Strazburg’da düzenlenecek Genel Kurul toplantılarına davet edilmesi konusu da Başkanlık Divanı oturumunda ele alınacak.

Yarınki oturumda, Türkiye’deki son yerel seçimlerle ilgili kaleme alınan rapor ve buna bağlı karar tasarısı ile ilgili raportörün 1-4 Ekim tarihlerinde Türkiye’ye yapacağı ziyaret de görüşülecek konular arasında. Türkiye raportörünün, özellikle görevden alınan belediyelerde inceleme ve temaslarda bulunması bekleniyor.

Türkiye’deki son yerel seçimlerle ilgili rapor ise 29-31 Ekim tarihlerindeki toplantıda nihai olarak oylanacak.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, daha önce yaptığı bir açıklamada Türkiye’de Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınma kararından “derin endişe duyduğunu” bildirmişti.

"Yerel demokrasilere zarar veriyor"

Knape yazılı açıklamasında, “Bu belediye başkanları, Türk halkının özgür ve adil iradesinin sonucu olarak seçildi. Geçmişte de kongre, Türkiye’de seçilmiş yerel yöneticiler hakkında haddinden fazla yasal işlemler uygulanmasından ve bu kişilerin yerine devletin tayin ettiği yetkililerin göreve getirilmesinden dolayı endişelerini dile getirmişti. Bu uygulama, yerel demokrasilerin doğru düzgün işlemesine zarar vermektedir.” ifadesini kullanmıştı.

Kongre’nin aldığı tavsiye kararlarına atıfta bulunan Knape, görevden alınan başkanların yerine devletin bir temsilci ataması yerine bunu belediye meclislerinin yapması gerektiğini vurgulamıştı.

Knape, daha önce yaptığı açıklamalarda da İstanbul seçimlerinin yenilenmesini ve Güneydoğu Anadolu'da seçimi kazanan belediye başkanlarına mazbata verilmemesini eleştirmişti.

Kongre heyeti yerel seçimleri izlemek için Türkiye'ye heyet göndermişti. Heyet, izlenimleri ile ilgili daha sonra kısa bir rapor yayınlamıştı.