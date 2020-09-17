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17 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Avustralya’da 3 ayın en düşük vaka sayısı gözlemlendi

17 Eylül 2020, Perşembe 14:00
Avustralya’da son 24 saatte 34 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla, 24 Haziran’dan bu yana ülkedeki en düşük yeni vaka sayısı görüldü.

Avustralya’da son 24 saatte 34 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla, 24 Haziran’dan bu yana ülkedeki en düşük yeni vaka sayısı ortaya çıkarken, Victoria eyaletinde 8 kişinin daha ölmesiyle, ülkedeki can kaybı 832'ye yükseldi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve hafifletilen Kovid-19 yasaklarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatteki test sonuçlarına göre eyalette 28 kişinin virüse yakalandığını ve bu rakamın 24 Haziran’da kaydedilen 29 vakadan bu yana en düşük sayı olduğunu belirten Başbakan Andrews, yaşları 60 ila 90 aralığında değişen 4’ü kadın toplam 8 kişin daha öldüğünü açıkladı.

Yeni vaka sayılarının son 3 ayın en düşük seviyesinde çıkmasının virüse karşı verdikleri mücadelenin başarısını gösterdiğini vurgulayan Andrews, eyaletteki sıkı tedbirleri kastederek, "Bu strateji işe yarıyor, bu tedbirler sayıları düşürüyor ve tam da yapmamız gereken şey bu.’’ ifadelerini kullandı.

Yeni vakalar düşüşte, can kaybı sürüyor

Avustralya’daki yeni vaka sayılarındaki düşüş sürerken geçen salı günü can kaybı yaşanmayan Victoria eyaletinde dün 8 kişinin ölmesinin ardından bugün de 8 kişi daha Kovid-19 nedeniyle öldü.

Virüsten en fazla ölümün kaydedildiği Victoria’da ölenlerin sayısı 745’e, Avustralya genelindeyse 832’ye çıktı.

Son haftalarda can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletinden Yeni Güney Galler'de 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi ölmüştü.

Öte yandan Victoria eyaletinde 28, Yeni Güney Galler’de 5 ve Queensland’a 1 kişinin daha Kovid-19’a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 26 bin 812’ye çıkarken, 23 bin 721 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkedeki 1258 aktif vakadan, 16’sı yoğun bakımda, 127 kişinin çeşitli hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Avustralya’daki işsizlik oranları düştü

Avustralya’da virüsün ilk görüldüğü aylarda yüzde 5,2 olan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerleri nedeniyle haziranda yüzde7,5’e yükselen işsizlik rakamlarının ağustosta 6,8’e gerilediği açıklandı. Avustralya İstatistik Kurumu'ndan (ABS) yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında 100 binden fazla kişiye iş bulunmasının ardından rakamlarda gerileme yaşandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Hazine Bakanı Josh Frydenberg yıl sonunda ülkedeki işsizlik oranının yüzde 10’a çıkabileceği öngörüsünde bulunmuştu.

ABS’nin 2 Eylül’de, Avustralya ekonomisinin haziran çeyreğinde yüzde yedi küçüldüğünü açıklamasının ardından, ülke ekonomisinin 1991’den beri ilk defa resesyona girdiği duyurulmuştu.

Yeni Zelanda’da 7 kişi daha virüse yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte gerçekleşen 8 bin 185 testin sonuçlarına göre, biri çocuk toplam 7 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yeni vakaların otellerde karantinada tutulduğunu duyuran Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 77 aktif vakadan, yalnızca 4 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüse yakalandığı belirlenen 1809 kişiden, 1707’si sağlığına kavuşurken, 25 kişi öldü.

AA

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