"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Avustralya'da olağanüstü hâl ilan edildi

31 Ocak 2020, Cuma 10:11
Avustralya Başkent Bölgesi yetkilileri, başkent Canberra'nın güneyindeki orman yangınının büyümesi nedeniyle bölgede olağanüstü hâl ilan etti. Yetkililer, Canberra'nın dış bölgelerinde yaşayanlardan muhtemel tahliye planları için "alarmda olmalarını" isterken, vatandaşları fotoğraf çekmek için yangınlara yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Yetkililer, yangının bölgede son 20 yıldır çıkan en büyük yangın olduğunu kaydediyor.

Alevler 18.500 hektarlık bir alanı kaplıyor.

Canberra'nın dış bölgelerinde yaşayanlardan muhtemel tahliye planları için "alarmda olmaları" istendi.

Avustralya Başkent Bölgesi Başbakanı Andrew Barr Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avustralya Başkent Bölgesi yetkilileri 2003'teki korkunç yangınlardan beri en kötü orman yangınıyla karşı karşıya" dedi ve ekledi:

"Şu an Avustralya Başkent Bölgesi hükümeti için yangınlardan daha önemli bir gündem maddesi yok."

Sidney ve Melbourne arasında kalan küçük bölgede, 400 bin kişi yaşıyor.

2003 yılında, Canberra'nın dış mahallelerindeki orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi de yaralanmıştı. Yangınlarda 470 ev de ya kül olmuş ya da hasar almıştı.

Yetkililer, Cuma günü de benzer hava durumunun kaydedildiğini açıkladı.

Etiketler: Avustralya, olağanüstü hal
Okunma Sayısı: 92
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya’da koronavirüs vakası 5’e yükseldi

    Meteoroloji'den 'kar yağışı' uyarısı

    TÜİK ihracat rakamlarını açıkladı

    Çin, yurt dışındaki Vuhanlıları ülkeye geri getirecek

    Koronavirüs salgınında son durum: Ölü sayısı 213'e yükseldi

    Koronavirüs Bilim Kurulu bir araya geldi

    'Yüzyılın İhaneti'ne Yahudilerden de tepki: Bu plan daha çok zulüm getirir

    Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti

    Kartla 1 trilyon TL harcadık

    İş yerlerinde inanç ayırımı yapılamaz

    Uyuşturucu terörüne karşı seferberlik başlatılmalı

    Bu yanlıştan dönülsün

    Kimse yargının üstünde değil

    ‘İslâm karşıtı söylemin Brüksel’de yeri yok’

    Bahadın beldesindeki örnek uygulama takdir topluyor

    'Irak'ta 1 Ekim'den bu yana 467 gösterici öldü'

    Yunan milletvekilinin ırkçı provokasyonunu kınıyoruz

    Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye karşıtı çirkin provokasyona uyarı

    MGK bildirisi açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerde istiğfar dönemi
    Ali FERŞADOĞLU

    Çin dehşete kapılmış, ya Türkiye?
    Risale-i Nur'dan

    Musîbetlerde, insanın şikâyete hakkı yoktur
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yılan hikayesine dönen basın kartı meselesi
    Cevher İLHAN

    “Deprem paraları”nın araştırılmasına red
    Ahmet BATTAL

    Güvenli Ödeme Sistemi nihayet geliyor
    Genel

    'Yüzyılın İhaneti'ne Yahudilerden de tepki: Bu plan daha çok zulüm getirir
    Dr. Dolunay Coşkun

    İnna lillahi ve inna ileyhiraciun
    İbrahim ERSOYLU

    Musîbetlerin dili
    Genel

    Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.