Avustralya'da olağanüstü hâl ilan edildi

Avustralya Başkent Bölgesi yetkilileri, başkent Canberra'nın güneyindeki orman yangınının büyümesi nedeniyle bölgede olağanüstü hâl ilan etti. Yetkililer, Canberra'nın dış bölgelerinde yaşayanlardan muhtemel tahliye planları için "alarmda olmalarını" isterken, vatandaşları fotoğraf çekmek için yangınlara yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Yetkililer, yangının bölgede son 20 yıldır çıkan en büyük yangın olduğunu kaydediyor. Alevler 18.500 hektarlık bir alanı kaplıyor. Canberra'nın dış bölgelerinde yaşayanlardan muhtemel tahliye planları için "alarmda olmaları" istendi. Avustralya Başkent Bölgesi Başbakanı Andrew Barr Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avustralya Başkent Bölgesi yetkilileri 2003'teki korkunç yangınlardan beri en kötü orman yangınıyla karşı karşıya" dedi ve ekledi: "Şu an Avustralya Başkent Bölgesi hükümeti için yangınlardan daha önemli bir gündem maddesi yok." Sidney ve Melbourne arasında kalan küçük bölgede, 400 bin kişi yaşıyor. 2003 yılında, Canberra'nın dış mahallelerindeki orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi de yaralanmıştı. Yangınlarda 470 ev de ya kül olmuş ya da hasar almıştı. Yetkililer, Cuma günü de benzer hava durumunun kaydedildiğini açıkladı.

Okunma Sayısı: 92

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.