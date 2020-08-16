Avustralya’da salgın nedeniyle toplam can kaybı 400'e yaklaştı

Avustralya’da yeni tip koronavirüsten (KOVID-19) 16 kişinin daha ölmesiyle, ülkedeki can kaybı 395’e çıktı.

KOVID-19 salgınının yayılmasından dolayı 3 Ağustos’ta "felaket durumu" ilan edilen Victoria eyaleti ile 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan eyaletin başkenti Melbourne’de can kaybı ve vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Son 24 saatte 279 kişinin daha KOVID-19’a yakalandığı Melbourne’de, 16 kişinin ölmesiyle ülkede can kaybı 395’e yükseldi. Avustralya’da virüsün görülmeye başlamasından itibaren yapılan 5 milyon 185 binden fazla testin sonucuna göre, virüs nedeniyle hastalanan 23 bin 287 kişiden 13 bin 345’i iyileşti. Halen 8 bin 925 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 47’si yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 680 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

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