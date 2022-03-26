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26 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Avustralya’da salgına yakalananların sayısı 4 milyonu aştı

26 Mart 2022, Cumartesi 10:12
Avustralya'da, yaklaşık 2 yıl boyunca ülke sınırları kapatılarak sıkı tedbirler uygulanmasına rağmen Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonun üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Yeni Güney Galler (NSW), Victoria, Tazmanya ve Queensland eyaletlerinde 39 bin 291 kişide virüs tespit edilmesiyle, Kovid-19’un ilk görüldüğü 25 Ocak 2020’den bu yana belirlenen vaka sayısı 4 milyon 30 bin 240 oldu.

Ülkedeki en fazla vaka sayısı 1,7 milyonla NSW’de kaydedilirken, 1,2 milyonla Victoria ikinci, yaklaşık 712 binle Queensland eyaleti üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan son 24 saatte 25 kişinin daha öldüğü Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı da 5 bin 877’ye yükseldi.

Avustralya’da Kovid-19’dan en fazla can kaybı 2 bin 722 ile Victoria eyaletinde kayıtlara geçerken, ikinci sırada 2 bin 53 can kaybının yaşandığı NSW, üçüncü sırada 717 kişinin öldüğü Queensland bulunuyor.

Halen 438 binden fazla aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanedeki 2 bin 152 kişiden 123’ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

Salgının yayılmaya başlamasıyla vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındakilere ülke sınırlarını Mart 2020’de kapatan Avustralya, ülke içinde de olağanüstü hal, sokağa çıkma yasağı, uzaktan eğitim, ev ziyaretlerinin yasaklanması, evden çalışma zorunluluğu ve eyalet sınırlarının kapatılması gibi sıkı tedbirlere başvurmuştu.

Ülke sınırlarını Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıran uluslararası ziyaretçilere 21 Şubat 2022’de yeniden açan Avustralya’da, tam aşılıların oranı yüzde 94,11, üçüncü dozu yaptıranların oranıysa yüzde 57,58.

AA

Etiketler: Avustralya, salgın
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