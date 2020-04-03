Avustralya'dan turistlere çağrı: Ülkenize dönün

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, koronavirüsten ölenlerin sayısının 28’e yükselmesinin ardından turistlere ve yabancı öğrencilere "ülkelerinize dönün" çağrısı yaptı.

Başbakan Morrison, başkent Canberra’daki kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için alınan yeni tedbirleri açıkladı. Hükümet ve ülke olarak virüsü ortadan kaldırmak için verdikleri mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Morrison, Avustralya’daki turistler ve yabancı öğrencilere "ülkelerinize dönün" çağrısı yaptı. Morrison, Kovid-19 salgını sırasında Avustralya’nın kendi vatandaşlarına odaklanması gerektiğini ve yabancılara bakamayacağını dile getirerek, "Avustralya’yı iyi zamanlarda ziyaret etmek ne kadar güzel olsa da böyle zamanlarda, bu ülkede ziyaretçiyseniz eve dönüş zamanınız geldi demektir. Avustralya'nın, sahip olduğu ekonomik desteği en üst düzeyde kullanmak için vatandaşlarına ve oturma izni olanlara odaklanması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Başbakan, kritik becerilere sahip doktor ve hemşire gibi uluslararası ziyaretçilere istisna uygulanacağını aktardı.

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