"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Avustralya - Fransa gerilimi büyüyor

19 Eylül 2021, Pazar 10:55
Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, Fransa ile yaptıkları denizaltı sözleşmesinin iptali konusunda, hükümetin bu ülkeye karşı ‘‘açık ve dürüst" davrandığını iddia etti.

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, ülkesinin Fransız Naval Grubu ile 2016 yılında yapılan 90 milyar dolarlık geleneksel denizaltı filosu inşa etme projesini sona erdirmelerine, Fransa’nın verdiği tepkiyle ilgili Avustralya Sky News’e açıklama yaptı.

Fransızların neden üzgün olduğunu anladığını ancak Avustralya'nın aldığı iptal kararının, Fransa için sürpriz olmaması gerektiğini vurgulayan Dutton, anlaşmayla ilgili ‘‘Baştan beri açık ve dürüst olduk.’’ dedi.

Dutton, "Bir inceleme yaptık zira birkaç yıldır sözleşme konusunda endişeliydik. İnceleme, bize çok açık bir şekilde nükleer enerjili denizaltının Avustralya'yı güvende tutmak için en iyi seçenek olduğunu gösterdi, aldığımız karar da bu." diye konuştu.

Fransa, Avustralya’yı ‘‘ihanetle’’ suçlamıştı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya'nın anlaşmayla ilgili iptal planlarını Paris'e, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un, 16 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile sanal ortamda açıklama yapmasından bir saat önce anlattığını söylemişti.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren ve "sırtımızdan vurulduk" diyen Le Drian, France 2'ye yaptığı açıklamada "Gerçek bir ittifakta birbirinizle konuşursunuz, bir şeyleri saklamazsınız, karşı tarafa saygı duyarsınız ve bu yüzden bu, gerçek bir krizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Avustralya’nın, ABD ve İngiliz teknolojisiyle en az sekiz nükleer enerjili denizaltı inşa etme planını açıklayarak Fransız Naval Grubu ile 2016’da yaptığı 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 66 milyar ABD doları) tutarındaki geleneksel denizaltı filosu inşasından vazgeçmesine sert tepki veren Fransa, Canberra Büyükelçisini istişarede bulunmak üzere geri çağırmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avustralya - Fransa gerilimi büyüyor

    En çok hak ihlali adil yargılamada

    'Yanlış politika AB’den soğutuyor'

    Babacan: Hukuksuzluklara son verilsin

    '3. doz aşıya gerek yok'

    'Dünya felâkete doğru ilerliyor'

    En az 611 sınıf karantinada

    Türkiye'de 26 bin 161 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Avrupa Konseyi’nden son uyarı

    Pakistan, Taliban ile diyalog başlattı

    'Marmara’da 8 büyüklüğünde bir depremin olma riski yok'

    Dev yarıkların sebebi buymuş

    'Müsilaj ekosisteme büyük zarar verdi'

    Şehidimiz dualarla

    Bu israf dursun

    Afganistan'daki bombalı saldırılarda 3 kişi öldü

    BM Zirvesi'nde Afganistan ve Kovid-19 konuları ön planda olacak

    Erdoğan, ABD'ye gidecek

    ABD Ordusu, Kabil'de 10 sivili öldürdüğünü itiraf etti

    Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika vefat etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ferahlama reçetesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Aşılansak da mı yaşasak, aşılanmasak da mı yaşasak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    AKİM ve Panik Bürokrasisi
    Misbah ERATİLLA

    12 Eylül ve kitap yakmak
    Faruk ÇAKIR

    Abdulmalik Atom abimize rahmet
    Genel

    En çok hak ihlali adil yargılamada
    Osman ZENGİN

    Atom ve Mermer’e rahmetler diliyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ın sarsılmaz kuvvetine dayanmalı
    Adnan NACİR

    “Rafları sıkı ve düzgün tutalım...”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.