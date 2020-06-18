Avustralya sınırlarını yıl sonuna kadar kapalı tutabilir

Avustralya Turizm Bakanı Birmingham, 3 ay daha kapalı tutulmasına karar verilen ülke sınırlarının yıl sonuna kadar kapalı kalabileceğini söyledi.

Avustralya Turizm Bakanı Simon Birmingham, Ulusal Basın Kulübü’nde yaptığı konuşma, 20 Mart’tan itibaren 3 aylığına kapatılan ancak alınan yeni kararla 17 Eylül’e kadar kapalı kalacak olan sınırlara ilişkin açıklamada bulundu. Sınırların kapalı tutulmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verilen mücadelenin başarıya ulaşmasındaki ana nedenlerden olduğunu ve sınırların yakın bir zamanda açılmayacağını dile getiren Birmingham, "Üzülerek söylüyorum, Avustralya'ya turistik amaçlı giriş ve çıkışların uzak göründüğü düşünüyorum." ifadesini kullandı. Birmingham, sözlerinin sınırların yıl sonuna kadar kapalı kalacağı anlamına mı geldiğinin sorulmasına "Bence bu daha olası görünüyor." karşılığını verdi. AA

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